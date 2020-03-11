https://static.news.ru/photo/f1104894-63a9-11ea-b328-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Государственный департамент Соединённых Штатов опубликовал ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире. Россия в нём названа высокоцентричной авторитарной страной без реальной независимости парламента от исполнительной власти.

Авторы отметили подавление свободы слова и прав на мирные собрания, а также необоснованные аресты. Кроме того, российские власти ограничивают участие граждан в политических процессах, выдворяют беженцев и подавляют религиозные свободы.

Вашингтон раскритиковал Москву за присоединение Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. Также в стране зафиксированы насильственные аборты и стерилизации, угрозы насилия и насилие по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества, торговля людьми и притеснение этнических меньшинств.

Документ размещён на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что силовики Хабаровского края завели второе за последний год уголовное дело о «распространении порнографии» в отношении местных ЛГБТ-активистов. Первой фигуранткой стала 26-летняя Юлия Цветкова из Комсомольска-на-Амуре, которая работает режиссёром молодёжного театра. В настоящее время она находится под домашним арестом и получает угрозы убийством от правых радикалов. Вторым проходящим по такому делу стал хабаровский правозащитник Сергей Арнаутов. Его обвинили в распространении видео «для взрослых» в соцсети.