Госдеп США прокомментировал ситуацию вокруг Лачинского коридора Прайс заявил, что ситуация вокруг Лачинского коридора находится в центре внимания США

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что ситуация вокруг Лачинского коридора находится в центре внимания Вашингтона, передает «Sputnik Азербайджан». Он сделал акцент на необходимости деэскалации и устранения напряженности между Арменией и Азербайджаном. Прайс указал, что заместитель госсекретаря США Фил Рикер находится в контакте с официальными лицами Баку и Еревана по данному вопросу.

Мы сделали это в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. И Фил Рикер — наш старший советник — активно взаимодействует с официальными лицами обеих стран для того, чтобы быть уверенными в том, что мы делаем все, что в наших силах, — заявил Прайс.

12 декабря армяне вышли на митинг против миротворцев из России в Ханкенди. Дорога в Армению закрылась, пробка на дороге Ханкенди — Армения растянулась на километры. Прежде азербайджанские экологи начали в Шуше акцию протеста против незаконной эксплуатации месторождений, находящихся под временным контролем российских миротворцев.

До этого президент России Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян обсудили вопрос обеспечения безопасности на границе Армении и Азербайджана. Кроме того, политики по телефону обговорили реализацию трехсторонних соглашений России, Азербайджана и Армении. Беседа состоялась в развитие разговора 9 декабря в Бишкеке на Высшем Евразийском экономическом совете.