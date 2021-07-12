Госдеп США прокомментировал недавние сообщения о кибератаках на ведомство

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден «упал на колени» перед новым правительством Афганистана, захваченном талибами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст выступления Трампа на митинге в Алабаме.

Потом у нас состоялись фальшивые выборы, новый президент. Новый президент занял офис, упал на колени и сказал: заходите, забирайте всё, что у нас есть. Позор, самая унизительная вещь, которую мы...