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Госдеп США прокомментировал недавние сообщения о кибератаках на ведомство

08:56, 22 августа 2021
Госдеп США прокомментировал недавние сообщения о кибератаках на ведомство Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Госдеп США отказался раскрывать какую-либо информации о предположительно совершённой на ведомство кибератаке. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

Госдепартамент серьёзно относится к обязательствам по защите информации и постоянно предпринимает меры для обеспечения безопасности данных. По соображениям безопасности мы не в состоянии обсуждать характер или масштабы любых предполагаемых инцидентов кибербезопасности в настоящее время, — заявили власти США.

Информацию о том, что Государственный департамент Соединённых Штатов подвергся кибератаке, впервые опубликовала журналистка Fox News Джеки Хайнрик в своём Twitter. По словам Хайнрик, из киберкомандования Министерства обороны США поступило уведомление о потенциальном взломе, произошедшем предположительно «пару недель назад».

Ранее Госдеп США пообещал ввести против талибов ограничительные меры в случае несоблюдения прав жителей Афганистана.

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