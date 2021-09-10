Госдеп: США продолжат считать «Северный поток—2» плохой сделкой

Соединённые Штаты и впредь продолжат считать «Северный поток—2» плохой сделкой. С таким заявлением выступил представитель Госдепартамента.

Ранее в «Газпроме» объявили о полном завершении строительства СП-2. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что сроки запуска «Северного потока — 2» будут зависеть от выполнения оставшихся формальностей. На текущий момент цены на этот вид топлива галопирующие, а сам газ нужен в мире.

Позже стало известно, что компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором газопровода «Северный поток — 2», грозит наказание, если поставки топлива начнутся до сертификации её в качестве независимого оператора.