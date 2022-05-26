Госдеп США признал, что стрельба в Техасе повлияет на положение страны мире

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Расстрел 21 человека в начальной школе в американском Техасе повлияет на то, как на страну смотрят в мире и США это признают. Такое заявление на брифинге с журналисьаписделал руководитель пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс. При этом он заявил, что данная ситуация может оказаться большим преимуществом для страны в будущем.

Во время брифинга журналисты отметили, что выражения соболезнований в связи с трагедией в городе Юнгвалде со стороны некоторых государств сопровождались также призывами к США обеспечить защиту прав человека в своей стране.

Мы можем быть источником смятения, отсутствия веры для наших ближайших друзей и союзников, <...> а в случае наших соперников и противников это может быть источником злорадства. <...> Сила нашего примера может быть нашим большим преимуществом. Но в такие дни, как сейчас, когда на нас смотрит весь мир, это будет иметь влияние на наше положение в этом мире, и мы это хорошо понимаем, — сказал Прайс.

Во вторник, 24 мая, 18-летний житель города Ювальде штата Техас Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе города. В результате погибли 19 детей и двое взрослых. Прибывшие на место преступления полицейские ликвидировали стрелка.

Это второе массовое убийство, произошедшее в США за последние 10 дней. 14 мая другой 18-летний юноша в городе Буффало, штат Нью-Йорк, расстрелял 10 человек в продуктовом супермаркете. По мнению полиции, он руководствовался мотивами расовой ненависти.