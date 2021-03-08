Госдеп США поздравил женщин с 8 марта

Государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен поздравил женщин с Международным женским днём.
Он отметил, что участие женщин в различных сферах жизни необходимо для мира и процветания в обществе.
США признают тот факт, что равное участие женщин в социальной, политической и экономической жизни критически важно для мира и процветания в нашем сообществе, — подчеркнул госсекретарь.
Блинкен добавил, что в обществе сохранятся остатки неравноправия. Однако женщины сражаться на переднем крае борьбы с COVID-19.
США намерены обеспечивать, чтобы равенство полов и усиление прав женщин были центральными положениями нашей внешней политики и национальной безопасности, — добавил он.
Госсекретарь 8 марта будет вручать награды премии Госдепа «Смелые женщины»,
Международный женский день появился как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. В России он был учреждён в память о женской манифестации, прошедшей в Петрограде 8 марта 1917 года. В ООН с 1977 года 8 марта проходят мероприятия, посвящённые Дню борьбы за права женщин и международный мир.
Накануне президент РФ Владимир Путин поздравил всех женщин с Международным женским днём. Глава государства заявил, что женщины несут в мир гармонию, нежность, красоту, материнскую любовь и при этом «непостижимым образом» везде и всё успевают, достигая вершин в различных сферах деятельности и вызывая уважение своей надёжностью и ответственным подходом к делу, писал NEWS.ru.