Госдеп США поздравил женщин с 8 марта

https://static.news.ru/photo/5ec9a50a-8024-11eb-be21-96000091f725_660.jpg Фото: Graeme Jennings - Pool via CNP/Global Look Press

Государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен поздравил женщин с Международным женским днём.

Он отметил, что участие женщин в различных сферах жизни необходимо для мира и процветания в обществе.

США признают тот факт, что равное участие женщин в социальной, политической и экономической жизни критически важно для мира и процветания в нашем сообществе, — подчеркнул госсекретарь.

Блинкен добавил, что в обществе сохранятся остатки неравноправия. Однако женщины сражаться на переднем крае борьбы с COVID-19.

США намерены обеспечивать, чтобы равенство полов и усиление прав женщин были центральными положениями нашей внешней политики и национальной безопасности, — добавил он.

Госсекретарь 8 марта будет вручать награды премии Госдепа «Смелые женщины», передаёт РИА Новости.

Международный женский день появился как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. В России он был учреждён в память о женской манифестации, прошедшей в Петрограде 8 марта 1917 года. В ООН с 1977 года 8 марта проходят мероприятия, посвящённые Дню борьбы за права женщин и международный мир.

Накануне президент РФ Владимир Путин поздравил всех женщин с Международным женским днём. Глава государства заявил, что женщины несут в мир гармонию, нежность, красоту, материнскую любовь и при этом «непостижимым образом» везде и всё успевают, достигая вершин в различных сферах деятельности и вызывая уважение своей надёжностью и ответственным подходом к делу, писал NEWS.ru.