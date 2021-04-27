Госдеп США: отношения с Россией останутся проблемными

https://static.news.ru/photo/a0d268fc-a78d-11eb-a5b5-96000091f725_660.jpg Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite/ТАСС

Открытый диалог с РФ по вопросам стратегической стабильности, включая контроль над вооружениями, стремятся наладить и поддерживать США. Об этом заявил в интервью РИА Новости официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Мы хотим наладить и поддерживать открытый диалог с РФ по ряду вопросов, связанных со стратегической стабильностью, включая дискуссии по контролю над вооружениями в развитие продления договора об СНВ, — заявил Прайс.

Он также выразил надежду, что в ближайшие месяцы у Штатов появится более подробная информация на эту тему.

Таким образом Прайс ответил на реплику заместителя главы МИД Сергея Рябкова, заявившего о том, что Москва предложила Вашингтону запустить диалог по стратегической стабильности и обсудить создание бесконфликтной среды.

При этом Прайс не сомневается, что отношения двух стран останутся «проблемными», но США к этому готовы, поскольку своей целью видят выстраивание «предсказуемых и стабильных» отношений.