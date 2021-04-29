Госдеп США осудил увольнение главы «Нафтогаза Украины»

https://static.news.ru/photo/34226cfe-a925-11eb-bf8e-96000091f725_660.jpg Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

Госдепартамент США осуждает увольнение руководства компании «Нафтогаз Украины». Об этом заявил официальный представитель ведомства Нед Прайс.

По словам Прайса, Госдепартамент обеспокоен «недавними манипуляциями», которые предпринял кабинет министров Украины для смены главы «лидирующей энергетической компании» страны.

Этот просчитанный шаг с использованием процедурной лакуны привел к изгнанию уважаемых экспертов из советов директоров ряда принадлежащих государству предприятий, — цитирует чиновника РИА Новости.

По словам Прайса, произошедшее демонстрирует неуважение к «честным и прозрачным» практикам управления корпорациями и усложняет усилия по реформе украинского энергетического сектора и улучшению инвестклимата.

К сожалению, эти действия — лишь один пример игнорирования мирового опыта, в результате чего экономический прогресс Украины, за который пришлось серьезно бороться, оказался под угрозой. Мы продолжаем поддерживать Украину <...>, но лидеры Украины должны сделать то, что от них зависит, — подчеркнул представитель Госдепа.

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев был уволен в минувшую среду, 28 апреля, по решению кабинета министров страны. Причиной увольнения назвали неудовлетворительную работу компании по итогам 2020 года. Новым руководителем «Нафтогаза» стал Юрий Витренко, ранее исполнявший обязанности министра энергетики.