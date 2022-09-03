Госдеп США одобрил продажу вооружений Тайваню на $1 млрд Пентагон: Госдеп США одобрил возможную продажу вооружений Тайваню на сумму свыше $1 млрд

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Государственный департамент США одобрил возможную сделку с Тайванем по продаже вооружений на сумму около $1,1 млрд. Об этом заявили в американском агентстве по оборонному сотрудничеству, которое входит в состав Пентагона. Речь идет о продаже 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II и 100 ракет класса «воздух-воздух» AIM-9X Block II Sidewinder.

Также Госдеп одобрил возможную сделку по продлению контракта по радиолокационным станциям на сумму $665,4 млн.

Предполагаемая сделка по продаже вооружений Тайваню, по мнению Пентагона, служит на пользу национальным экономическим и оборонным интересам США «путем поддержки усилий (острова) по поддержанию надежного оборонительного потенциала». Предполагается, что продажи вооружений позволят укрепить безопасность Тайваня и поспособствуют поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе.

При этом в минобороны США подчеркнули, что сделка не приведет к изменению базового военного баланса в регионе. По данным документовЮ американских конгресс уже уведомлен о принятых решениях. Законодатели в течение месяца будут изучать новые соглашения.

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Грегори Микс заявил, что разрабатываются законопроекты, которые позволят ускорить поставки вооружений на Тайвань. При этом американские законодатели могут столкнуться с проблемами в этом вопросе из-за множества проблем, включая обычную бюрократию. Еще одной причиной задержки являются задержки в цепочках поставок и производственные требования.