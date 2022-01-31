Госдеп США объявил об эвакуации семей дипломатов из Белоруссии

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Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заблокировал в социальных сетях 19-летнего студента из Флориды Джека Суини. Причиной стал шантаж. Молодой человек создал в Twitter аккаунт, где при помощи бота отслеживал перемещение личного самолёта Маска. В ответ на просьбу прекратить слежку попросил $50 тысяч, сообщает Bloomberg.

Я фанат SpaceX и Tesla, поэтому знал, что у него есть самолёт. Я подумал, что бот... поможет понять, куда Маск направляется и чем занимается, — рассказал Суини агентству. По словам...