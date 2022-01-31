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Госдеп США объявил об эвакуации семей дипломатов из Белоруссии

10:12, 01 февраля 2022
Госдеп США объявил об эвакуации семей дипломатов из Белоруссии Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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Госдепартамент США объявил об эвакуации из Белоруссии членов семей госслужащих в связи со скоплением российских вооружённых сил у границ Белоруссии и Украины. Как отмечается на сайте ведомства, США не рекомендуют своим гражданам приезжать в Белоруссию из-за «произвольного правоприменения, риска быть задержанным, а также вызывающего беспокойство скопления российских вооружённых сил».


31 января 2022 года Госдепартамент распорядился организовать убытие членов семей государственных служащих США, — сказано на сайте Госдепа.

Ведомство отмечает возможность притеснения, «направленного конкретно против иностранцев», и рекомендует гражданам США избегать массовых демонстраций.

Ранее Госдепартамент США распорядился инициировать добровольный отъезд части американского дипломатического персонала из посольства на Украине, а также порекомендовал гражданам США подготовиться к самостоятельному отъезду в случае угрозы со стороны России. Об аналогичных мерах также заявили Великобритания и Австралия. Посольство Соединённых Штатов также призвало своих граждан покинуть Украину, опубликовав дорожную карту с перечнем стран для отъезда из восточноевропейского государства.

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