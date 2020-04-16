Госдеп США обвинил Китай в проведении тайных ядерных испытаний

Фото: White House/via Globallookpress.com

Телеканал Fox News, ссылаясь на свои «многочисленные» источники, заявил, что «нулевым пациентом» с коронавирусом был сотрудник лаборатории вирусологии в Ухани.

Авторы материала утверждают, что правительство КНР уже на ранней стадии вспышки заражения было в курсе происходящего. По версии телеканала «нулевым пациентом» стала практикантка лаборатории в Ухани. Вирус ей передала летучая...