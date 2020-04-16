Госдеп США обвинил Китай в проведении тайных ядерных испытаний

https://static.news.ru/photo/e710b4c2-7f98-11ea-a870-fa163e074e61_660.jpgМайкл Помпео Фото: White House/via Globallookpress.com
Государственный департамент США заявил, что правительство КНР проводит тайные ядерные испытания. Обвинения ведомство высказало в докладе, направленном Конгрессу Соединённых Штатов.
Китай поддерживал высокий уровень деятельности на Лобнорском полигоне ядерных испытаний на протяжении всего 2019 года, включая использование взрывоизолирующих помещений, проведение широкомасштабных земляных работ, при этом блокируя данные со станций международной мониторинговой сети <...> Вызывает сомнения, что Китай соблюдает стандарт «нулевого уровня», которого придерживаются в моратории на ядерные испытания США, Великобритания и Франция, — приводит сообщение Госдепа газета «Московский Комсомолец».
Ранее NEWS.ru сообщал, что американское правительство высказало готовность участвовать в переговорах о сокращении вооружений с РФ и Китаем, если они соответствуют критериям США. В Госдепе сообщили, что Вашингтон направил приглашение к диалогу Пекину, однако власти КНР ещё не приняли его.