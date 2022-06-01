Госдеп США не поддержал военную операцию Турции в Сирии

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Вооружённые силы Турции

Соединённые Штаты не поддерживают военную операцию Турции в Сирии, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС. Он отметил, что США выступают против любой эскалации на севере Сирии.

Мы бы выступили против любой эскалации на севере Сирии. Мы поддерживаем текущее прекращение огня. Мы опасаемся, что любые новые наступательные действия подорвут стабильность в регионе, — сказал госсекретарь.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 июня объявил о начале новой военной операции на севере Сирии. Она проводится в целях борьбы с боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Силами народной самообороны» (СНС), которые признаны Анкарой террористическими. Он добавил, что в дальнейшем последуют другие фазы, в ходе которых будет осуществляться зачистка от боевиков других приграничных районов Сирии. При этом отметил, что Анкара будет следить за реакцией «на законные шаги Турции в сфере безопасности».