Госдеп: США готовы работать с Россией в сфере безопасности Замгоссекретаря Шерман: США готовы работать над устранением опасений России в сфере безопасности

Фото: Rod Lamkey - Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уэнди Шерман

США понимают обеспокоенность России в сфере безопасности и готовы начать работу над устранением проблем, заявила первый замгоссекретаря Соединенных Штатов Америки Уэнди Шерман. По ее словам, существует множество способов, позволяющих решить эти вопросы, пишет РИА Новости. Шерман также подчеркнула, что до спецоперации РФ на Украине Белый дом контактировал с Кремлем по линии дипломатии.

Да, мы понимаем, что у вас есть ряд законных озабоченностей в сфере безопасности, и существует много способов того, как мы можем работать над их устранением, — заявила Шерман.

Она отметила, что в ходе коммуникации с властями США Москва настаивала на возврате НАТО к конфигурации 1997 года, что США считают абсурдным.

В 1997-м Россия и Альянс подписали Основополагающий акт, подтверждающий, что обе стороны не рассматривают друг друга в качестве противников. Позже к военно-политическому блоку присоединились Болгария, Румыния, Словения и другие страны. Сейчас в НАТО входят 30 государств.

Страны должны самостоятельно решать вопрос о своем присоединении к Альянсу, другие государства не могут принимать за них такие решения, — высказалась Шерман.

В январе 2022 года Москва вела переговоры с США, НАТО и Евросоюзом по гарантиям безопасности. Ключевым требованием РФ было нерасширение Альянса на восток, в частности, отказ от присоединения Украины к военно-политическому блоку.

1 февраля глава российского государства Владимир Путин подчеркнул, что принципиальные озабоченности Москвы были проигнорированы.