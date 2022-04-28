Госдеп сообщил о желании изъять заблокированные российские госактивы Блинкен: США изучают возможность изъятия заблокированных государственных активов РФ

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В США изучают возможность изъятия российских государственных активов, попавших под санкции. Об этом сообщил государственный секретарь Энтони Блинкен в ходе слушаний в профильном комитете палаты представителей. Он отметил, что сейчас данным вопросом занимаются адвокаты. Слова главы внешнеполитического ведомства приводит РИА Новости.

Главу Госдепа спросили, могут ли быть применены к оказавшимся под санкциями российским госактивам меры, аналогичные тем, что предполагается использовать для изъятия арестованного имущества российских бизнесменов.

Это один из вопросов, к которому мы попросили присмотреться наших адвокатов: какие полномочия будут нужны потенциально для изъятия этих активов, — сказал Блинкен.

Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что администрация Белого дома направила Конгрессу обобщённый пакет инициатив, предполагающих конфискацию активов российских олигархов. Он подчеркнул, что Вашингтон сделает всё возможное, чтобы изъять доходы русских бизнесменов, которые были «получены нечестным путём».