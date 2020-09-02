Госдеп сообщил о последствиях силового вмешательства РФ в протесты

https://static.news.ru/photo/037d7d12-edac-11ea-855a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Отношения между Россией и США станут ещё хуже, если Москва силовым методом вмешается в протесты, происходящие в Белоруссии. С таким заявлением во время видеоконференции «Германского фонда Маршалла США» выступил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

По его словам, Штаты уже объяснили России, к каким последствиям может привести силовое вмешательство. Как отметил Кент, если Москва думает, что в последние четыре года российско-американские отношения были сложными, то они станут ещё хуже.

Зампомощника госсекретаря подчеркнул, что позиция Штатов по данному вопросу была донесена до российской стороны во время переговоров. Встречи, о которых идёт речь, прошли в Москве, Вене и Вашингтоне.

Представители США также указали, что ОБСЕ является естественным посредником между властями Белоруссии и гражданами республики, — заявил Кент во время конференции, запись которой обнародована на YouTube.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва имеет обязательства перед Минском в сфере безопасности и белорусский лидер Александр Лукашенко поднимает этот вопрос. Он уточнил, что необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет, и выразил надежду, что такой необходимости не появится и в дальнейшем. Президент отметил, что Москва сформировала резерв из сотрудников силовых структур для помощи республике, однако эти отряды не будут использоваться, пока «экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ».

Позднее Вашингтон заявил, что в случае вмешательства РФ в дела Белоруссии в отношении Москвы будут введены санкции. Кроме того, с призывом к России не вмешиваться в ситуацию на территории республики выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как передавал NEWS.ru, замминистра иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал информацию о том, что Вашингтон готовится ввести санкции против Москвы в случае «открытого вмешательства» РФ в дела Белоруссии.