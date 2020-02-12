https://static.news.ru/photo/0bfdea58-4dbb-11ea-878d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампомощника государственного секретаря Соединённых Штатов по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что Россия использует военную мощь для навязывания своей воли независимым странам. Он назвал Москву решительным и находчивым конкурентом Вашингтона.

По его словам, Ливия может стать следующей площадкой, на которой РФ попытается использовать международные конфликты в своих политических и экономических интересах, передаёт ТАСС.

Россия является решительным и находчивым конкурентом США. Кремль стремится использовать военную мощь и подконтрольные ему силы, чтобы навязать свою волю государствам, пытающимся отстаивать свою независимость и суверенитет, — подчеркнул он.

Поддержка и отправка наёмников из России побудили командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара продолжить военное наступление на Триполи. В результате гуманитарная ситуация в стране стала хуже, а конфликт был усилен, сказал Робинсон. Он уверен, что визит руководителя Правительства национального согласия Ливии Фаиза Сарраджа и самого Хафтара в российскую столицу демонстрируют стремление Кремля создать обходящий ООН дипломатический процесс.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Морган Ортагус заявила, что США продолжат вводить санкции против России. По её словам, ограничительные меры будут действовать до момента окончания войны в Донбассе и фактического возвращения Крыма Украине.