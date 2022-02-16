Госдеп рассказал, когда Блинкен будет готов встретиться с Лавровым
Представитель Госдепа Прайс: Блинкен встретится с Лавровым «в должное время»
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:52, 16 февраля 2022
Фото: Unsplash
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Госсекретарь США Энтони Блинкен готов встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым «в должное время». Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс на брифинге для СМИ. Последний раз дипломаты встречались 21 января в Женеве.
Госсекретарь готов встретиться с министром иностранных дел Лавровым в должное время, — сказал Прайс.
Предыдущая очная встреча глав двух внешнеполитических ведомств прошла 21 января в Женеве. После этого дипломаты провели несколько телефонных переговоров, последний из них состоялся во вторник, 15 февраля. По информации МИД РФ, в ходе беседы Лавров подчеркнул необходимость продолжения диалога по гарантиям безопасности. При этом следует избегать агрессивной риторики, которую нагнетает Вашингтон. Также глава российского МИД призвал к прагматичному подходу к соответствующей теме.
Письменные ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности США и НАТО передали России 26 января. При этом Штаты просили не обнародовать тексты документов, хотя госсекретарь Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили основные положения. Согласно их заявлениям, Запад не стал делать принципиальные для России уступки, однако обозначил направления для дальнейших переговоров.