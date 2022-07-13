Госдеп раскрыл подробности новых санкций Госдеп: новые санкции против России могут коснуться финансового сектора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вид на Московский Кремль

Новые санкции США против России могут коснуться финансового сектора, заявил заместитель помощника госсекретаря по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус. Он отметил, что европейские власти должны отключить российские банки от SWIFT, передает РИА Новости.

Увеличение давления на финансовый сектор является одной из возможностей и механизмом, которые мы можем использовать для увеличения давления, — сказал Вудхаус.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский пообещал «весьма болезненные» ответные шаги Москвы на санкции Запада. Он пояснил, что российская сторона пока не применяет контрмеры в полную силу. Зато сами западные страны выпадами «изнуряют собственную экономику и граждан».