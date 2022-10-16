Госдеп раскрыл объемы поставок своего СПГ в Европу Помощник госсекретаря Пайетт: США поставляют в Европу 70% от своего экспорта СПГ

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Помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт сообщил о мобилизации ресурсов США по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. По его словам, Штаты поставляют в ЕС около 70% от всего объема экспорта газа. Интервью у представителя Госдепа взял телеканал bTV.

США мобилизуют свои ресурсы по экспорту природного газа, чтобы обеспечить нужды Европы. Факт, что США будут крупнейшим поставщиком сжиженного газа в мире в нынешнем году, 70% нашего экспорта направлены в Европу, — сказал Пайетт.

Он также выразил надежду, что укрепившая свою энергобезопасность Европа при «солидной поддержке» США успешно преодолеет зимний период.

В настоящее время страны Европы продолжают заполнять свои хранилища газа. По данным Gas Infrastructure Europe, уровень запасов составляет около 92%. Во многом это происходит за счет покупки сжиженного газа и поставок топлива по альтернативным трубопроводам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России сейчас нет никаких контактов по газу с Европой.По его словам, после терактов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» европейцы лишились возможности приобретать отечественное топливо. Как заметил Песков, им приходится закупать американский сжиженный природный газ (СПГ).