Госдеп прокомментировал призыв Киева прекратить выдачу виз россиянам

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Госдеп США прокомментировал призыв Киева к G7 не выдавать визы россиянам. Первый заместитель руководителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател отметил, что власти США не хотят наносить вред «российскому народу», пишет ТАСС.

Что касается вопроса о каком-либо запрете на выдачу виз: мы ясно дали понять, что хотим, чтобы наши действия не наносили вреда и не оказывали значительного влияния на российский народ, не с ним у нас разногласия на этот счёт, — заявил изданию официальный представитель Киева.

С призывом не выдавать россиянам разрешения на въезд в Европу выступил накануне президент Украины Владимир Зеленский. Его поддержала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая сообщила, что" посещение Европы — это «привилегия, а не одно из прав человека», а с туризмом из России «пора покончить».

Ранее МИД России ответил на призывы Латвии прекратить выдавать туристические визы россиянам и признать Россию «государством — спонсором терроризма». Это очередное проявление русофобии, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства в связи с провокационным решением сейма Латвии.