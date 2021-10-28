Госдеп призвали добиться дополнительных прав на полёты над Россией

Добиться дополнительных прав на полёты в воздушном пространстве России призвали Госдепартамент США крупнейшие авиаперевозчики страны. Об этом говорится в письме отраслевого объединения, оно оказалось в распоряжении агентства Reuters.

Как стало известно, в письме от 14 октября группа Airlines for America, объединяющая пассажирских и грузовых перевозчиков, попросила госсекретаря Энтони Блинкена о вмешательстве.

Многим авиакомпаниям США, учитывая потребности рынка, срочно требуются дополнительные права для пролёта в воздушном пространстве России, — цитирует обращение Reuters.

По словам авторов послания, без получения подобных прав американские авиаперевозчики будут вынуждены использовать альтернативные неэффективные маршруты. Это приведёт к потере времени, излишним техническим остановкам и избыточным выбросам CO2.

Ранее сообщалось, что с 8 ноября отправляющиеся по неиммиграционным визам в США иностранцы при посадке на рейс должны будут предъявить справку о вакцинации препаратами, одобренными в Штатах или ВОЗ.