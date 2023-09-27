Госдеп представит облик мониторинговой миссии для Карабаха в ближайшие дни Госдеп: облик мониторинговой миссии для Карабаха определится в ближайшие дни

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Облик предполагаемой международной мониторинговой миссии для Карабаха предстоит определить в ближайшие дни, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает РИА Новости. Вашингтон в диалоге с Азербайджаном по Карабаху настаивает на сохранении режима прекращения огня и решении гуманитарных вопросов, отметил он.

Это означает сохранение открытым Лачинского коридора. Это означает обеспечение доставки гуманитарных грузов. И это означает международную мониторинговую миссию, чтобы гарантировать, что гуманитарные потребности удовлетворяются, — рассказал Миллер.

По его словам, в Вашингтоне довольны позицией властей Баку, заявивших о том, что они бы приветствовали такую мониторинговую миссию. Миллер уточнил, что этот вопрос обсуждали госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Азербайджана Ильхам Алиев. В США рады, что Алиев согласился рассмотреть вопрос создания такой миссии.

Мы будем работать с союзниками и партнерами в предстоящие дни, чтобы определить, как именно будет выглядеть эта миссия, — пояснил Миллер.

Он также указал на то, что Вашингтон выступает за возобновление мирных переговоров между Баку и Ереваном и в конечном итоге хотел бы увидеть за столом стороны, достигающие достойного и прочного мира.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе не был поврежден ни один гражданский объект. По его словам, азербайджанская армия уничтожала только военные цели. Байрамов добавил, что за последние три года все шаги в направлении мира были предприняты именно азербайджанской стороной.