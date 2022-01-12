Госдеп потребовал оперативно вывести миротворцев ОДКБ после слов Токаева

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США приветствуют решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии ОДКБ. США также призывают организацию вывести свои силы из страны максимально оперативно, сообщило РИА Новости.

Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы ОДКБ уважать права человека и выполнить своё обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана, — сказал Прайс.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с выполнением задач контингента ОДКБ в Казахстане. На кадрах видно, что военные охраняют значимые государственные и социальные объекты, в частности, аэродромы, ТЭЦ, военные склады, хлебокомбинаты и телецентры. Также для контроля обстановки задействованы беспилотники.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена, процесс вывода миротворцев займёт не более 10 дней. В свою очередь глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что силы ОДКБ пробудут в республике до стабилизации ситуации. 11 января командование миротворцев совместно с Минобороны Казахстана приступило к разработке плана передачи охраняемых миротворцами объектов властям страны.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж с центром в Алма-Ате. В дальнейшем хаос перекинулся на другие города Казахстана, в частности в Жанаозен, Актау и Павлодар. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан 6 января, после того как Токаев лично попросил поддержки у членов организации.