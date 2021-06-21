Госдеп потерял надежду остановить «Северный поток — 2» санкциями

Шансов добиться прекращения строительства «Северного потока — 2» за счёт применения санкций почти нет. Об этом в ходе телефонного брифинга заявил исполняющий обязанности помощника главы Госдепа США по делам Европы и Евразии Филип Рикер. Его слова приводит ТАСС.

По словам Рикера, позиция администрации США по «Северному потоку — 2» остаётся предельно ясной в свете принятых решений по санкциям.

Мы будем подчёркивать, что считаем трубопровод российским геополитическим проектом, который угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность Украины и других восточноевропейских стран, включая восточный фланг НАТО, — заявил представитель Госдепа.

Он также напомнил, что Штаты ввели санкции в отношении четырёх российских юридических лиц, участвующих в деятельности, подпадающей под закон о санкциях, а также внесли в санкционный список четыре российских судна.

Рикер подчеркнул, что строительство «Северного потока — 2» было завершено более чем на 90%, когда нынешнее руководство США приступило к своим обязанностям.

Мы считаем, что было трудно предотвратить строительство трубопровода с помощью санкций, поэтому мы отложили определённые санкции, чтобы достичь чего-то позитивного в этой трудной ситуации, нежели нанести ущерб отношениям с европейскими союзниками путём дальнейших санкций, — отметил представитель Госдепа.

Ранее стало известно, что власти Соединённых Штатов продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил помощник президента США Джейк Салливан.