Госдеп посоветовал сербам забыть, что Косово — это Сербия

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Зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар посоветовал сербам забыть, что Косово — это Сербия. Согласно выводам дипломата, которые он озвучил в эфире телеканала N1, Косово и Сербия — «это Европа».

Я присутствовал [на переговорах], чтобы послать сигнал, что процесс разрешения спора между Косово и Сербией имеет огромное значение для евроатлантического сообщества. <...> Думаю, нам пора забыть нарратив, что Косово — это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия — это Европа, — заявил Эскобар.

Напряженность между Сербией и Косово представитель Госдепа назвал «мелкими проблемами в рамках общей платформы переговоров». Эскобар посоветовал региону поскорее решить «спорные вопросы» ради объединения и светлого будущего.

В рамках этой перспективы есть «необходимость» обсуждать создание Сообщества сербских муниципалитетов, а также пункта Брюссельских соглашений, о необходимости выполнения которого говорил на переговорах с властями Косово госсекретарь Энтони Блинкен. При этом Эскобар выразил надежду, что «обострения в крае не случится».

Свое заявление Эскобар сделал в рамках двух раундов переговоров, которые он и спецпредставитель Евросоюза по Западным Балканам Мирослав Лайчак провели в Белграде.

Ранее президент Сербии Александр Вучич по итогам встречи с представителями ЕС и США заявил, что на данный момент не удалось достичь компромисса по отказу Приштины пускать в Косово автомобили с сербскими номерами. Переговоры проходили за закрытыми дверями.