В США попросили власти России освободить экс-дипломата Фогеля CNN: Госдеп попросил власти России освободить «по болезни» экс-дипломата Фогеля

Фото: Guenter Fischer/imagebroker.com/Global Look Press

Госдепартамент США обратился к властям России с просьбой освободить осужденного бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля в связи с состоянием его здоровья. Других деталей запроса в ведомстве не предоставили, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Мы призываем Россию обеспечить надлежащий медицинский уход всем задержанным гражданам США. Госдепартамент продолжает изучать обстоятельства задержания американских граждан за рубежом, в том числе в России, на предмет того, не являются ли эти задержания незаконными, — пояснили телеканалу в Госдепе.

В августе 2021 года 61-летнего Фогеля вместе с женой задержали в аэропорту «Шереметьево» по прилету из Нью-Йорка. В его багаже обнаружили марихуану и гашишное масло. Телеканал отмечает, что, по словам родных дипломата, он страдает от хронических болей в спине. Наркотические вещества, которые Фогель привез в Россию, якобы были нужны ему по медицинским причинам.

Ранее стало известно, что в июне 2022 года Химкинский суд Подмосковья приговорил Марка Фогеля к 14 годам колонии строгого режима. Экс-дипломата признали виновным по делу о контрабанде наркотиков.