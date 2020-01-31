Морган Ортагус Морган Ортагус Фото: statedeptspox/twitter.com

Официальный представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Морган Ортагус заявила, что США продолжат вводить санкции против России.

По её словам, ограничительные меры будут действовать до момента окончания войны в Донбассе и фактического возвращения Крыма Украине. Об этом она написала в Twitter.

Сегодня мы чтим жизни тех, кто погиб в результате российской агрессии в Украине. Мы будем продолжать вводить санкции против России до тех пор, пока она не примет мир на Донбассе и не прекратит оккупацию Крыма. Наша поддержка с Украиной, — подчеркнула она.

Как писал NEWS.ru, 29 января Штаты расширили антироссийские санкции за счёт чиновников города Севастополя.

Американские власти включили в санкционный список Михаила Развожаева, который исполняет обязанности губернатора Севастополя, спикера городского заксобрания Владимира Немцева и севастопольского сенатора Екатерину Албатаеву.

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