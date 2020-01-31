Официальный представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Морган Ортагус заявила, что США продолжат вводить санкции против России.
По её словам, ограничительные меры будут действовать до момента окончания войны в Донбассе и фактического возвращения Крыма Украине. Об этом она написала в Twitter.
Сегодня мы чтим жизни тех, кто погиб в результате российской агрессии в Украине. Мы будем продолжать вводить санкции против России до тех пор, пока она не примет мир на Донбассе и не прекратит оккупацию Крыма. Наша поддержка с Украиной, — подчеркнула она.
Today, we honored the lives of those who have perished as a result of Russian aggression in #Ukraine. We will continue to impose sanctions on Russia until it commits to peace in the Donbas and ends its occupation of Crimea. Our support is with Ukraine.
Как писал NEWS.ru, 29 января Штаты расширили антироссийские санкции за счёт чиновников города Севастополя.
Американские власти включили в санкционный список Михаила Развожаева, который исполняет обязанности губернатора Севастополя, спикера городского заксобрания Владимира Немцева и севастопольского сенатора Екатерину Албатаеву.