https://static.news.ru/photo/db784b0e-4445-11ea-bbbb-fa163e074e61_660.jpg Морган Ортагус Фото: statedeptspox/twitter.com

Официальный представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Морган Ортагус заявила, что США продолжат вводить санкции против России.

По её словам, ограничительные меры будут действовать до момента окончания войны в Донбассе и фактического возвращения Крыма Украине. Об этом она написала в Twitter.

Сегодня мы чтим жизни тех, кто погиб в результате российской агрессии в Украине. Мы будем продолжать вводить санкции против России до тех пор, пока она не примет мир на Донбассе и не прекратит оккупацию Крыма. Наша поддержка с Украиной, — подчеркнула она.

Today, we honored the lives of those who have perished as a result of Russian aggression in #Ukraine . We will continue to impose sanctions on Russia until it commits to peace in the Donbas and ends its occupation of Crimea. Our support is with Ukraine. — Morgan Ortagus (@statedeptspox) January 31, 2020

Как писал NEWS.ru, 29 января Штаты расширили антироссийские санкции за счёт чиновников города Севастополя.

Американские власти включили в санкционный список Михаила Развожаева, который исполняет обязанности губернатора Севастополя, спикера городского заксобрания Владимира Немцева и севастопольского сенатора Екатерину Албатаеву.