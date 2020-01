По её словам, ограничительные меры будут действовать до момента окончания войны в Донбассе и фактического возвращения Крыма Украине. Об этом она написала в Twitter.

Today, we honored the lives of those who have perished as a result of Russian aggression in #Ukraine . We will continue to impose sanctions on Russia until it commits to peace in the Donbas and ends its occupation of Crimea. Our support is with Ukraine.