Госдеп пообещал до $10 млн за информацию о Пригожине Госдеп объявил награду в $10 млн за информацию о российском бизнесмене Пригожине

Фото: Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

Госдепартамент США предложил до $10 млн в качестве награды за информацию о российском предпринимателе Евгении Пригожине. Награда обещана также за информацию о связанных с ним юридических и физических лицах, сообщает РИА Новости.

Госдепартамент ищет информацию об Агентстве интернет-исследований, Евгении Викторовиче Пригожине, связанных российских структурах и соратниках за их участие во вмешательстве в американские выборы, — цитирует агентство сообщение Госдепа.

Всего ведомство, выполняющее функции МИД, упомянуло 12 интересующих его физических и девять юридических лиц.

О розыске российских граждан по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года, среди которых был и Пригожин, прежде заявляло американское ФБР. В России неоднократно опровергали обвинения Вашингтона во вмешательстве в американские выборы.

Ранее стало известно, что бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя запрет Z-символики на фестивале «День Русской Славы — 2022», заявил, что у властей Санкт-Петербурга отсутствует понимание патриотизма и поддержка спецоперации. Он отметил, что это связано с «бесконечными заграничными командировками и вывозом денег за границу».