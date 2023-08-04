Госдеп подтвердил начало переговоров Украины и США о гарантиях безопасности

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Госдепартамент США подтвердил, что Вашингтон и Киев начали переговоры о гарантиях безопасности для Украины. Известно, что во встрече принимают участие представители Госдепа и американского Минобороны.

Сегодня представители Госдепартамента, Министерства обороны США и Совета национальной безопасности [Белого дома] встретились с украинскими коллегами, чтобы начать двусторонние переговоры по долгосрочным гарантиям безопасности, — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в центре внимания Вашингтона будут вопросы обеспечения Украины силами, способными защищать ее сейчас и в будущем, а также поддержка и повышение эффективности и прозрачности в сфере военных институтов и промышленности страны. Кроме того, США окажут Киеву помощь в проведении реформ, способствующих продвижению республики на пути к евро-атлантическому обществу.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев и Вашингтон начали переговоры по гарантиям безопасности для Киева. По его словам, речь идет о двустороннем соглашении, которое предусмотрено совместной декларацией о поддержке страны, согласованной на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе.