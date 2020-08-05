Госдеп подготовил доклад об «основах российской дезинформации и пропаганды»

Государственный департамент США опубликовал доклад «Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды», в котором инструментами пропаганды названы российские СМИ с государственным финансированием.
Российская экосистема дезинформации и пропаганды — это совокупность официальных, подручных и не атрибутированных коммуникационных каналов и платформ, которые Россия использует для создания и усиления ложных историй, — говорится в докладе.
По мнению составителей документа, эта «экосистема» состоит из официальных правительственных коммуникаций, финансируемого государством глобального вещания, культивации неких «подручных ресурсов», использования соцсетей «в качестве оружия» и «дезинформации с помощью деятельности в киберпространстве»,
В качестве примеров дезинформации, приведены заголовки, под которыми выходили материалы Sputnik, РИА Новости, RT, Первого канала, «Россия 24» и других. Так, как дезинформацию классифицировали новостную заметку о том, что заболевшему коронавирусом британскому премьеру Борису Джонсону собирались проводить искусственную вентиляцию лёгких.
Экосистема дезинформации и пропаганды, которую продолжает культивировать Россия, не остаётся без оппонентов. Ей противостоит процветающее сообщество по противостоянию дезинформации, которое состоит из правительств, организаций гражданского общества, учёных, прессы, частного сектора и граждан по всему миру, которые отказываются терпеть эту тактику. Госдепартамент предлагает данный доклад в качестве вклада в эти совместные усилия, — также гласит документ.
Как писал NEWS.ru ранее, глава Госдепартамента США Майк Помпео попросил вдвое увеличить финансирование Центра глобального взаимодействия на борьбу с зарубежной, в том числе российской, «пропагандой и дезинформацией». По его словам, на эти цели необходимо $138 млн.
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