Глава Госдепа США Майкл Помпео надеется, что внутриафганские переговоры пройдут в ближайшие дни. По его словам, раньше подобных встреч не проводилось.
По мнению дипломата, активную роль в урегулировании в Афганистане примет президент США Дональд Трамп. Чиновник, однако, не привёл детали возможной личной встречи американского лидера с главарями террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ),
Представитель Штатов напомнил, что боевики должны исполнить своё обещание по разрыву связей с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Также он призвал талибов поддержать борьбу против запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство».
Афганские радикалы контролируют значительную часть территории республики и некоторые районы Пакистана. Они заставляют подконтрольное население жить по законам шариата.
Ранее NEWS.ru сообщал, что подписанное США и движением «Талибан» соглашение о перемирии не обязывает Кабул к освобождению пяти тысяч пленных преступников. Об этом заявил президент Афганистана Ашраф Гани.
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