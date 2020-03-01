https://static.news.ru/photo/c3f4cfc8-5bda-11ea-895f-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Глава Госдепа США Майкл Помпео надеется, что внутриафганские переговоры пройдут в ближайшие дни. По его словам, раньше подобных встреч не проводилось.

По мнению дипломата, активную роль в урегулировании в Афганистане примет президент США Дональд Трамп. Чиновник, однако, не привёл детали возможной личной встречи американского лидера с главарями террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ), передаёт телеканал CBS.

Представитель Штатов напомнил, что боевики должны исполнить своё обещание по разрыву связей с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Также он призвал талибов поддержать борьбу против запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство».

Афганские радикалы контролируют значительную часть территории республики и некоторые районы Пакистана. Они заставляют подконтрольное население жить по законам шариата.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подписанное США и движением «Талибан» соглашение о перемирии не обязывает Кабул к освобождению пяти тысяч пленных преступников. Об этом заявил президент Афганистана Ашраф Гани.