Госдеп отверг обвинения в причастности США к теракту в Иране

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Вашингтон не имеет никакого отношения к теракту в Иране, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, которые цитирует РИА Новости, подобные предположения являются безответственными, кроме того, пока что в принципе рано говорить о причинах трагедии и искать причастных к ней.

У нас нет никакой независимой информации, которую мы могли бы вам предложить. Мы выражаем соболезнования жертвам и близким тех, кто погиб в этих ужасных взрывах, — добавил представитель Госдепа.

Кроме того, США не имеют оснований полагать, что в теракте в Иране замешан Израиль, подчеркнул Миллер. Он отметил, что Вашингтон пристально следит за всеми сообщениями по поводу произошедшего.

Более 200 человек погибли и сотни получили ранения в результате взрывов, произошедших на кладбище города Керман на юго-востоке Ирана в среду, 3 января. Там проходили траурные мероприятия по случаю годовщины гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал жесткий ответ и справедливое наказание как исполнителям, так и организаторам теракта, а четверг, 4 января, объявили днем национального траура по погибшим.

Президент России Владимир Путин уже выразил руководству Ирана глубокие соболезнования в связи с терактом. Как подчеркнул глава государства, Москва осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях, а также подтверждает приверженность бескомпромиссной борьбе с этим злом.