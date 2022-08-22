Госдеп осудил убийство мирных граждан после гибели Дарьи Дугиной

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Представитель Госдепа Нед Прайс прокомментировал убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Он заявил, что США осуждают убийство мирных граждан.

Мы осуждаем убийства мирных жителей, где бы это не происходило — в Киеве, в Краматорске, в Мариуполе или в Москве, — сказал Прайс, добавив, что «этот принцип применим во всём мире».

Отвечая на вопрос, верят ли в Вашингтоне, что Украина непричастна к этому убийству, представитель Госдепа выразил надежду, что власти России расследуют это убийство и представят результаты.

Я не сомневаюсь, что российская сторона расследует это. Я также не сомневаюсь, что россияне сделают определенные выводы. Все, что я могу сказать сейчас, это то, что Украина отрицает любую причастность. А мы со своей стороны осуждаем преднамеренные атаки на гражданских лиц где бы то ни было, — заявил пресс-секретарь ведомства.

Дарья Дугина была убита 20 августа после посещения фестиваля «Традиция» в Одинцовском районе Подмосковья. Под её машину было заложено взрывное устройство. Преступление совершила жительница Украины, её личность на данный момент установлена. Это Наталья Вовк, сотрудница Нацгвардии ВСУ. На данный момент она уже скрылась в Эстонии.

Ранее ООН призвала к проведению расследования касательно убийства политолога Дарьи Дугиной. Об этом сообщил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.