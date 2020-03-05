Кристофер Форд Кристофер Форд Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Государственный департамент США удовлетворён последним раундом переговоров с Россией. Однако дата переговоров по ядерному разоружению пока не назначена.

Скажу, что мы были очень довольны провести недавний диалог по стратегической стабильности с россиянами, состоявшийся в январе в Женеве при участии заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова и его команды, а также меня и нашей команды, — цитирует ТАСС помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофера Форда.

Он также добавил, что на данный момент у американской стороны нет дополнительных сообщений о планах и логистике. Переговоры, по словам Форда, прошли на высоком уровне.

NEWS.ru информировал ранее, что госдеп США одобрил продажу Польше ракетных комплексов Javelin. Размер сделки оценили в $100 млн.

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