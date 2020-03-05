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После недостаточного количества полученных голосов делегатов по итогам праймериз в США сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен приняла решение выйти из президентской гонки. Об этом СМИ сообщили в четверг, 5 марта.

До проведения голосования Уоррен была фаворитом «левых» либералов. Однако на праймериз преобразовать поддержку указанной части американского общества в голоса ей не удалось. Теперь, как отметили журналисты, в стане демократов продолжается...