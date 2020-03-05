Государственный департамент США удовлетворён последним раундом переговоров с Россией. Однако дата переговоров по ядерному разоружению пока не назначена.
Скажу, что мы были очень довольны провести недавний диалог по стратегической стабильности с россиянами, состоявшийся в январе в Женеве при участии заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова и его команды, а также меня и нашей команды, — цитирует ТАСС помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофера Форда.
Он также добавил, что на данный момент у американской стороны нет дополнительных сообщений о планах и логистике. Переговоры, по словам Форда, прошли на высоком уровне.
NEWS.ru информировал ранее, что госдеп США одобрил продажу Польше ракетных комплексов Javelin. Размер сделки оценили в $100 млн.