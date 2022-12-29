Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню противотанковых систем Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню противотанковых систем на $180 млн

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Бюро военно-политических связей Госдепартамента США сообщило об одобрении продажи Тайваню систем дистанционного минирования M136 Volcano на $180 млн, сказано на странице бюро в Twitter. Как считают представители американского внешнеполитического ведомства, поставка Volcano повысит способность вооруженных сил Тайваня противостоять «текущим и будущим угрозам» и «ассиметричной войне».

Государственный департамент санкционирует предложенную представительством США в Тайване сделку по продаже противотанковых систем Volcano на сумму до $180 млн,— говорится в сообщении.

Американская администрация уже официально уведомила конгресс о своем решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование. Основными подрядчиками в случае одобрения сделки выступят компании Northrop Grumman и Oshkosh Corporation.

Ранее глава администрации Тайваня Цай Инвэнь объявила о продлении срочной военной службы с четырех месяцев до года на фоне учений КНР рядом с островом. Изменения вступят в силу в 2024 году и будут включать более жесткую тренировку призывников, боевую подготовку по образцу армии США и работу с более мощным оружием, включая зенитные ракеты Stinger и противотанковые ракеты. Руководство Тайваня признало, что нынешняя военная система, включая подготовку резервистов, неэффективна и недостаточна для того, чтобы справиться с растущей военной угрозой Китая, особенно если он предпримет быструю атаку на остров.