Госдеп одобрил продажу противотанковых ракет Javelin Косово на $75 млн

Фото: Lance Cpl. Jaylen Davis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госдепартамент США одобрил сделку по поставке противотанковых ракетных комплексов Javelin и соответствующего оборудования непризнанной республике Косово, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности, подведомственное Пентагону. Сумма контракта составила $75 млн.

По данным агентства, Приштина обратилась к Вашингтону с запросом на приобретение 246 ракет Javelin и 24 легких прицельно-пусковых установок. Пентагон утверждает, что предполагаемая сделка защищает интересы США в области национальной безопасности и поддерживает партнера, который имеет важное политическое и экономическое влияние в Европе.

В заявлении Пентагона отмечается, что продажа этих вооружений будет способствовать укреплению долгосрочной обороноспособности Косово, обеспечивая возможности для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Предполагается, что Косово сможет успешно интегрировать предоставленное вооружение в свои вооруженные силы.

В октябре НАТО перебросил новые подкрепления для своего контингента для Косово (KFOR). В страну направили 130 военных из Румынии. За неделю до этого в страну прибыли 200 военнослужащих из Великобритании для усиления группировки НАТО в свете нестабильной обстановки на севере Косово. Сейчас в состав KFOR входят более 4500 военнослужащих из 27 государств.