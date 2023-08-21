Госдеп одобрил продажу Польше 96 вертолетов AH-64E Apache Госдеп одобрил возможную продажу Польше 96 вертолетов AH-64E Apache на $12 млрд

Фото: Общественное достояние/U.S. Army/wikimedia.org

Госдеп США одобрил возможную продажу Польше ударных вертолетов AH-64E Apache на общую сумму $12 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона. В заявлении агентства говорится, что Варшава намерена приобрести у Вашингтона 96 боевых машин, а также различные запчасти, системы и вооружения.

Предполагаемая сделка по продаже укрепит способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам, предоставив ей надежные силы, способные сдерживать противников и участвовать в операциях НАТО. Для Польши не составит затруднений принять в свои вооруженные силы данную технику, — отметили в Агентстве.

Конгресс США получил уведомление о данном решении, у сенаторов есть 30 дней на рассмотрение возможной сделки или ее блокировки, заявили в Агентстве.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о планах Варшавы отправить на границу с Белоруссией американские вертолеты Apache. Министр уверен, что боевые машины из США помогут укрепить оборону Польши на восточном фланге. Он также отметил, что в настоящее время у польской границы дислоцируются реактивные артиллерийский системы HIMARS, боевые самолеты FA-50 и южнокорейский танки K2 Black Panther.