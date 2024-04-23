Госдеп однозначно высказался о ядерных испытаниях Госдеп заявил о незаинтересованности США в ядерных испытаниях

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Соединенные Штаты не заинтересованы в проведении ядерных испытаний, заявила в интервью Arms Control Association помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт. По ее словам, Вашингтон не видит в этом необходимости.

С нашей стороны нет заинтересованности США в проведении испытаний, желания [устраивать их], готовности [к ним] или [их] поддержки. Это не является необходимым, это не является конструктивным, это имеет глубоко дестабилизирующее воздействие, и правительство США не будет этого делать, — сказала Стюарт.

Она также назвала гонку вооружений «самым высоким риском». Стюарт подчеркнула, что он никому не нужен.

Ранее первый заместитель руководителя Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики страны Фрэнк Роуз сказал, что в США не видят необходимости в возобновлении ядерных испытаний. По его словам, таких планов у Вашингтона сейчас нет. При этом чиновник уточнил, что, согласно законодательству, специалисты обязаны поддерживать готовность к их проведению, если такое поручение поступит от президента.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь не исключил, что, если Вашингтон проведет ядерные испытания, Москва может сделать то же самое. Глава государства подчеркнул, что США развивают ядерные силы, но это не значит, что они готовы завтра развязать ядерную войну.