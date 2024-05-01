Госдеп объяснил цель новых антироссийских санкций Госдеп США: новые антироссийские санкции направлены на проект «Арктик СПГ — 2»

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Санкции, введенные 1 мая против России, направлены на подрыв энергетики РФ, сообщил Госдепартамент США. В опубликованном на официальном сайте ведомства сообщении подчеркивается, что рестрикции должны помешать проекту «Арктик СПГ — 2».

Сегодняшние действия демонстрируют неизменную решимость Соединенных Штатов ограничить производственные и экспортные возможности проекта «Арктик СПГ — 2», а также поддержку проекта третьими сторонами, — указано в сообщении.

Госдеп добавил, что Минюст США продолжает накладывать ограничения на организации, которые принимают участие в развитии «будущего производства и экспорта» РФ. В ведомстве отметили, что до этого введенные рестрикции уже осложнили для Москвы процесс реализации «Арктик СПГ — 2».

Помимо этого, американские санкции коснулись и исследовательских институтов Минобороны России, в частности 48-го Центрального научно-исследовательского института МО в Сергиевом Посаде, новосибирского Института прикладной физики, Муромского специального конструкторского бюро. Также рестрикции ввели против войск радиационной, химической и биологической защиты России, авиакомпании «Победа», 29 физических и 250 юридических лиц, связанных с РФ, и 16 судов.