Госдеп обвинил российские СМИ в создании фейков об Украине

В Госдепартаменте США обвинили российские СМИ в кампании дезинформации против Украины. Соответствующее заявление сделал анонимный чиновник. В числе участников гипотетической кампании названы RT, Sputnik, РИА Новости. При этом доказательств выдвинутым обвинениям представлено не было. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе телефонного брифинга высокопоставленный представитель Госдепратамента США, попросивший не называть своего имени, заявил , что ФСБ якобы напрямую даёт указания и оказывает влияние на прокси-СМИ ради публикации контента, «порочащего и ложно обвиняющего Украины». В результате появляющиеся в таких прокси-СМИ материалы попадают «не только в такие официальные СМИ, как РИА Новости, RT и Sputnik, но и в другие».

Российские государственные и контролируемые государством СМИ, такие как RT и Sputnik, играют ключевую роль в том, как Россия использует дезинформацию для продвижения своей внешней политики, — сказал представитель Госдепартамента.

Никаких доказательств сказанного приведено не было.

Чиновник также сообщил, что Штаты в курсе продолжающейся работы разведки РФ по распространению дезинформации и пропаганды, «направленной на подрыв, деморализацию и дискредитацию украинских правительственных организаций».

Ранее секретарь украинского СНБО Алексей Данилов заявил, что в стране слишком много пропагандистских каналов, которые озвучивают нарративы России. Он обвинил в этом «свободу слова», которая позволяет украинским СМИ излагать видение ситуации со стороны России