Госдеп обвинил Пекин в сокрытии данных о происхождении COVID-19

https://static.news.ru/photo/69567892-649d-11eb-b56e-96000091f725_660.jpg Ухань Фото: Xinhua/Xiong Qi/Global Look Press

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил о том, что неготовность китайских властей делиться информацией о происхождении коронавирусной инфекции является серьёзной проблемой, которую необходимо решить.

Нет сомнений в том, где именно COVID-19 впервые нанёс удар, но и сегодня Китай не отвечает стандарту [раскрытия информации], — приводит слова госсекретаря «Интерфакс».

На вопрос американских журналистов о том, должен ли Китай понести наказание за то, что скрывает потенциально важные для борьбы с пандемией данные, Блинкен ответил, что говорить об этом можно будет только тогда, когда будет оценён масштаб и важность скрываемых Пекином сведений.

В Вашингтоне ранее не раз выдвигали обвинения в отношении властей КНР из-за неготовности Китая сотрудничать в вопросе борьбы с коронавирусом. Представители предыдущей администрации Штатов выдвигали теории о том, что вирус мог храниться в лаборатории Уханьского института вирусологии и случайно распространился на местное население. Также Вашингтон обвинял Всемирную организацию здравоохранения в сговоре с Пекином с целью скрыть истинную природу вируса.

В Пекине не раз называли подобные теории несостоятельными и бездоказательными.

Как писал NEWS.ru, специалисты из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе назвали признак скорой гибели от коронавирусной инфекции. Они взяли анализ крови у 97 людей с COVID-19 и выявили свободно циркулирующую митохондриальную ДНК (мтДНК). Она является маркером гибели клеток от коронавируса. Оказалось, что наибольшее число мтДНК наблюдалось у пациентов, которые в итоге попали в реанимацию, а также у тех, кто имел наибольший риск смерти.