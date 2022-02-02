Госдеп обеспокоился утечкой данных Красного Креста после кибератаки

Американские власти обеспокоены утечкой конфиденциальных данных Международного комитета Красного Креста (МККК), которая произошла в середине января. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. По его мнению, инцидент повредил гуманитарной сети в поисках пропавших без вести людей. Прайс также подчеркнул, что применять сведения, подобные скомпрометированным, следует исключительно по назначению. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

Мы встревожены утечкой конфиденциальных данных, хранящихся в базах Международного комитета Красного Креста. Этот киберинцидент нанёс ущерб способности глобальной гуманитарной сети находить пропавших без вести людей и воссоединять семьи, — сказал Прайс.

Он также подчеркнул, что подобную информацию следует применять исключительно по назначению, поскольку данные, которые МККК получает и использует, играют «решающую роль в реализации его функций по предоставлению медицинских услуг и гуманитарной защиты».

20 января стало известно, что в результате кибератаки на Международный комитет Красного Креста (МККК) были скомпрометированы персональные данные и конфиденциальная информация более 515 тысяч человек. Эта информация поступала как минимум от 60 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по всему миру. В комитете тогда призвали хакеров «не продавать, не сливать и не использовать эти данные иным образом».