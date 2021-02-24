Госдеп не стал комментировать статус Навального как узника совести

https://static.news.ru/photo/13ed7c66-13b8-11ea-ac1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Нед Прайс отказался комментировать решение международной правозащитной организации Amnesty International, по которому российский политик Алексей Навальный больше не считается узником совести, но остаётся политическим заключённым.

Что касается решения Amnesty International, то я должен просить вас обратиться к этим [заявлениям организации], — сказал он.

Прайс подчеркнул, что Вашингтон оценивает задержание и арест оппозиционера как политически мотивированные действия, передаёт РИА Новости.

Накануне организация Amnesty International сообщила, что больше не может считать политика Алексея Навального узником совести из-за его высказываний середины 2000-х годов. При этом правозащитники продолжают призывать к его освобождению. При этом правозащитники сообщили, что запросы в организацию о проверке слов Навального могли быть частью скоординированной кампании по дискредитации политика в других странах.

Amnesty International признала Навального узником совести 17 января. Причиной стал его арест на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево, когда он возвращался из Германии, где лечился после отравления боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше».

Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания политика в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.