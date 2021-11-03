Госдеп не смог найти подаренную Помпео бутылку японского виски

Госдепартамент США провёл расследование и не смог обнаружить на складе ведомства бутылку японского 30-летнего виски. Алкоголь стоимостью $5,8 тысячи правительство Японии в 2019 году подарило бывшему госсекретарю Майку Помпео, который он как чиновник не мог принять, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального инспектора Госдепа.

Агентство отмечает , что проверка склада выявила пропажу ещё большого количества подарков. Так, не нашлась памятная золотая монета в 22 карата и другие сувениры, подготовленные к саммиту лидеров стран «Большой семёрки» (G7) в 2020 году, который не состоялся.

Доступ к складу имело большое число людей, многие уволились после прихода в Белый дом Джо Байдена. Аппарат генерального инспектора Госдепа пытался выяснить что-либо у уволенных сотрудников, но «не смог добиться сотрудничества с их стороны».

Ранее стало известно, что Дональд Трамп в 2018 году получил от российского президента Владимира Путина 12 серебряных монет, посвящённых чемпионату мира по футболу. Стоимость монет оценивается в $1,5 тысячи. Тогдашний президент Трамп принял этот подарок, так как отказ привёл бы «к неловкой ситуации для дарителя и американских властей».