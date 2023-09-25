Госдеп не подтвердил информацию об участии снайперов в инциденте в Косово

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Вашингтон не может подтвердить участие снайперов в обострении конфликта в Косово, рассказал глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер. Он не стал комментировать эти данные.

Я видел эти сообщения, но они пока не подтверждены. Я не буду комментировать неподтвержденную информацию, — заявил Мэттью Миллер.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что полицейские подразделения Косово убили трех сербов, еще двое получили тяжелые ранения. По его словам, в двух случаях убийства фигурировала снайперская винтовка. Он также добавил, что существует вероятность гибели четвертого человека. Эти данные пока не подтверждены.

Вучич позже сообщил, что представители сил НАТО для Косово (KFOR) помогали местной полиции в операции против сербов, дав фактически премьер-министру самопровозглашенной республики Альбину Курти карт-бланш на их убийство. По его словам, такими полномочиями в KFOR поделились после убийства косовского полицейского на севере края.

Сербский лидер отметил, что, по оценкам Белграда, всего за 1 час и 20 минут были полностью окружены несколько десятков сербов. Очевидно, что в этом помогали международные силы. На сербов совершили жестокое нападение.