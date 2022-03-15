Госдеп назвал возможными контакты с РФ по деэскалации ситуации на Украине

США готовы рассматривать вариант прямых контактов с Россией. Это может произойти в том случае, если такие контакты помогут остановить эскалацию ситуации на Украине. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, его слова приводит РИА Новости.

Если мы определим, что вовлечение США на высоком уровне поможет продвинуться в вопросе прекращения насилия, бессмысленной войны, мы абсолютно готовы к этому, — сказал Прайс.

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что переговорный процесс между Россией и Украиной стал более конструктивным. Он отметил, что стороны приступили к обсуждению совместного будущего соглашения. Жовква сообщил, что от переговоров можно ожидать большего прорыва, если в них примут участие лидеры двух государств.

В свою очередь, Секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры России и Украины ведутся по видеосвязи и сам факт их продолжения является позитивным сигналом.

Помощник президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто не позднее мая текущего года. По его мнению, при наилучшем развитии ситуации это может произойти уже в течение одной-двух недель.