Госдеп назвал условия, при которых с России могут снять санкции Госдеп: США не снимут санкции в отношении России, пока не будет остановлена спецоперация

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США не снимут санкции в отношении России по меньше мере до тех пор, пока не будет остановлена спецопераия на Украине. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Он отметил, что рестрикции не касаются продовольствия.

Мы слышали от России серию заявлений] <...> по вопросу продовольственной безопасности и глобальных поставок. Несмотря на эти заявления, санкции США не приводят к сбоям в экспорте российской сельхозпродукции. <...> Мы, конечно, не снимем наши санкции в ответ на пустые обещания, - отметил Прайс.

Он также подчеркнул, что США не вводили санкции в отношении российского продовольствия.

Не связанные с продовольствием санкции останутся, пока не будет остановлена российская спецоперация, - добавил чиновник.

Он также рассказал, что Вашингтон работает с союзниками и партнерами по вопросу экспорта украинского зерна.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США уже признают, что их же санкции в отношении России вредят им самим, но продолжают попытки привлечь как можно большее число стран к рестрикциям. Она напомнила, что высокие ценники на топливо, сырье, продовольствие и электричество на Западе преподносятся как козни Москвы