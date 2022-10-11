Госдеп назвал пути решения конфликта на Украине Госдеп: конфликт на Украине должен решиться через диалог Москвы и Киева

Фото: Unsplash

Диалог о судьбе конфликта на Украине в конечном счете должен пройти между Москвой и Киевом. Такое мнение высказал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Подобным образом он прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности РФ к переговорам с Западом на тему Украины. Слова представителя Госдепа приводит РИА Новости.

По словам Прайса, если Россия демонстрирует серьезный настрой в отношении переговоров с Украиной, то, как полагают в Вашингтоне, Москве следует немедленно прекратить обстрелы украинских населенных пунктов.

В противном случае это останется лишь пустыми словами, — подчеркнул дипломат.

Он также добавил, что нынешние заявления Москвы о переговорах в США рассматривают «как позерство» и не видят «конструктивного и легитимного предложения» к участию в диалогах.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может пойти на диалог с Москвой при условии, если этого пожелают его западные партнеры. По его мнению, Зеленский может как легко запретить себе общаться с Россией, так легко и разрешить, в зависимости от ситуации.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что глава компании Tesla, американский предприниматель Илон Маск не представляет власти США, когда рассуждает об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский сам определит, когда наступит подходящее время для мирных переговоров с Россией. Так он прокомментировал сообщения о якобы возможных переговорах президента России Владимира Путина и Маска об урегулировании ситуации на Украине.