Госдеп назвал цель США в отношении «Северного потока — 2»

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Вывод американских войск из Афганистана закончится, как и планировалось, в конце августа. В настоящее время он осуществляется в безопасном режиме. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге в Пентагоне. Слова главы силового ведомства приводит РИА Новости.

Вывод войск продолжается в безопасном режиме и по графику. Мы всё ещё на пути к завершению его к концу августа, — сказал Ллойд. Он отметил также, что миссия в Афганистане...