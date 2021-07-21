Госдеп назвал цель США в отношении «Северного потока — 2»
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:06, 21 июля 2021
Фото: Unsplash
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США стремятся уберечь Украину от потерь доходов от транзита газа на как можно более долгий срок. Об этом заявил представитель американского Госдепартамента, комментируя достижение договорённостей между США и Германией по проекту «Северный поток — 2».
Наша цель состоит в том, чтобы предотвратить потерю со стороны Украины каких-либо доходов от транзита [газа] как можно дольше, — сообщил американский дипломат, чьи слова приводит РИА Новости.
Совместное заявление США и ФРГ опубликовано в среду, 21 июля. В нём говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергобезопасности и общих целях по защите климата. Также в заявлении сформулирован ряд условий для работы газопровода «Северный поток — 2».