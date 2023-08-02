Госдеп: НАТО не готовится к коллективной обороне из-за Польши и Белоруссии

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НАТО не изучает вариант задействования принципа коллективной обороны из-за обвинений Польши в адрес Белоруссии, заявил глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер во время брифинга. Таким образом он прокомментировал сообщения Польши о вторжении белорусских вертолетов в воздушное пространство.

Существует процесс для задействования странами НАТО статьи 5. Мы в настоящее время не находимся в такой ситуации, — сказал Миллер.

Статья 5 Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны блока. Она предусматривает общий ответ в случае «вооруженного нападения на одну или несколько» стран — членов Альянса.

Белорусское Министерство обороны опровергло заявления Польши о нарушении границы белорусскими вертолетами. В Минобороны республики подчеркнули, что Варшава использует эти обвинения как предлог для увеличения военного присутствия у белорусско-польской границы.

Два военных вертолета Белоруссии были замечены в районе Беловежья 1 августа. Ми-24 и Ми-8 залетели на 3 км вглубь польской границы, развернулись и полетели обратно. МИД Польши назвал произошедшее недопустимым «элементом эскалации напряженности на границе».